Константин Райкин поддержал Павла Латушко и Купаловский театр

Заявление Райкина появилось в аккаунте театра "Сатирикон" в Instagram





События в Купаловском театре Райкин охарактеризовал как "беду у наших коллег в Минске". О причинах увольнения Латушко он написал так:





"Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи — ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто её нарушает. Всё. За это он уволен.





А большинство актёров этого знаменитого театра, включая главного режиссёра Николая Пинигина, ранее выражавших солидарность с протестующими, подали заявления об уходе в знак протеста против увольнения директора".





Райкин заявил, что полностью поддерживает минских актеров в их протесте "против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония".





"Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Очень важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!" — написал российский артист.













Как сообщалось ранее, экс-министр культуры и директор Купаловского театра Павел Латушко открыто поддержал мирные протесты и высказался против жестокости при их разгоне. 17 августа он был уволен решением правительства. В знак солидарности с ним заявления на увольнение подали все артисты и некоторые технические работники театра.





Министр культуры Юрий Бондарь, который приезжал к купаловцам 18 августа, сообщил, что их заявления будет рассматривать новый директор. Его назначит Минкульт. Сами артисты заявили, что следующий театральный сезон в сентябре не начнется.