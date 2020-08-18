Константин Райкин поддержал Павла Латушко и Купаловский театр
В поддержку Купаловского театра и его уволенного директора Павла Латушко высказался российский актер Константин Райкин, художественный руководитель московского театра "Сатирикон".
Заявление Райкина появилось в аккаунте театра "Сатирикон" в Instagram.
События в Купаловском театре Райкин охарактеризовал как "беду у наших коллег в Минске". О причинах увольнения Латушко он написал так:
"Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи — ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто её нарушает. Всё. За это он уволен.
А большинство актёров этого знаменитого театра, включая главного режиссёра Николая Пинигина, ранее выражавших солидарность с протестующими, подали заявления об уходе в знак протеста против увольнения директора".
Райкин заявил, что полностью поддерживает минских актеров в их протесте "против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония".
"Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Очень важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!" — написал российский артист.
Как сообщалось ранее, экс-министр культуры и директор Купаловского театра Павел Латушко открыто поддержал мирные протесты и высказался против жестокости при их разгоне. 17 августа он был уволен решением правительства. В знак солидарности с ним заявления на увольнение подали все артисты и некоторые технические работники театра.
Министр культуры Юрий Бондарь, который приезжал к купаловцам 18 августа, сообщил, что их заявления будет рассматривать новый директор. Его назначит Минкульт. Сами артисты заявили, что следующий театральный сезон в сентябре не начнется.
Источник: euroradio.fm
16:53 18/08/2020
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