







Заказчиком является Главное управление командующего Внутренними войсками МВД.





Аукцион объявлен 13 августа. На ремонт электрошокеров планируется потратить 16 240 рублей.





Подрядчик должен восстановить исправность и полный или близкий к полному ресурс изделий с заменой или восстановлением любых его составляющих (кроме элементов питания).



