Нечеловеческая жестокость: пытая нас, садисты в форме сломали 290 электрошокеров
МВД Беларуси после протестов 9-11 августа решило отремонтировать 290 электрошокеров.
Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, передает belsat.eu
Заказчиком является Главное управление командующего Внутренними войсками МВД.
Аукцион объявлен 13 августа. На ремонт электрошокеров планируется потратить 16 240 рублей.
Подрядчик должен восстановить исправность и полный или близкий к полному ресурс изделий с заменой или восстановлением любых его составляющих (кроме элементов питания).
13:54 18/08/2020
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