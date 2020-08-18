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«Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах»

Экс-директор минского Купаловского театра Павел Латушко, уволенный после поддержки мирных протестов в Беларуси, заявил в эфире Belsat.eu, что его гражданскую позицию поддержали «люди в погонах» и сотрудники министерств.

«Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах»
Латушко отметил в эфире телеканала «Белсат», что «ряд сотрудников других министерств пишут слова поддержки и говорят, что рассматривают возможность подать в отставку».

«Мне звонили, писали смс – по открытым каналам – сотрудники прокуратуры, КГБ, других оперативных структур, которые до этого времени отвечали за безопасность в нашей стране. Многие люди в погонах поддержали мое мнение», – заявил он.

Также экс-директор Купаловского театра рассказал, что решение о его увольнении принималось «наверху».

«Один из высокопоставленных сотрудников Администрации президента позвонил не мне непосредственно, а моей дочке, и сказал, что он не принимал участия в принятии этого решения и даже выступал против его принятия. Так что я понимаю, что решение принималось не премьер-министром Беларуси, а выше», – рассказал Латушко.

Кроме того, по его словам, увольнение было связано с тем, что он отказался снять со здания театра бело-красно-белый флаг, вывешенный сотрудниками.

Латушко также рассказал, что несколько дней назад на совещании в Министерстве культуры Беларуси, на котором пристутствовали руководители государственных учреждений культуры, глава ведомства Юрий Бондарь заявил, что они «должны уничтожать в зародыше все проявления акций, забастовок» и что «каждый несет за эту персональную ответственность».

Министр культуры Беларуси уволил Павла Латушко с должности директора Купаловского театра 17 августа. Латушко поддержал протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и пыток задержанных. Актеры театра заявили, что собираются подать заявление о массовом увольнении.


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