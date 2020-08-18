+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глава БПЦ Павел приехал в больницу к пострадавшим от карателей

17 августа 2020 года состоялся пастырский визит митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в больницу скорой медицинской помощи города Минска.


В настоящее время часть пациентов больницы — люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди. 

В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб.

Посетив палаты, владыка Экзарх сообщил всем пострадавшим, что в Белорусской Православной Церкви возносят молитвы об их скорейшем выздоровлении, и выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершённых в ходе недавних протестных акций.

— Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом! — пожелал пострадавшим митрополит Павел.

Патриарший Экзарх напомнил всем, что Церковь, находясь вне политики, в то же время осуждает любое насилие, пребывает вместе со всеми людьми, разделяет их боль, сопереживает их страданиям, молится о них и о их близких.
Источник: church.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]