Номер белорусской «Комсомолки» с самым массовым митингом на обложке не попал в киоски
Типографская машина сломалась и не смогла отпечатать тираж, сообщает редакция. Но всем понятна причина это поломки.
Номер вот такой:
"Дорогие наши читатели и подписчики!
К сожалению, мы не смогли отпечатать очередной ежедневный выпуск «Комсомольской правды» в Беларуси за вторник 18 августа. Газета пока еще не попала к своим подписчикам и в киоски.
У этого есть причина. Мы долго работали над этим номером и поздно сдали его в печать. В последние две недели это не мешало нам печатать газету. Но, этой ночью случилась еще одна беда - в типографии Дома печати сломалась печатная машина.
Мы делаем все для того, чтобы газета дошла до своих читателей! С утра мы занялись срочным поиском типографии, которая смогла бы отпечатать 21 тысячу экземпляров. И уже нашли!" -- сообщает редакция.
Прошлый номер "Комсомолки", посвященный зверствам белорусских силовиков, просто размели во всех киосках.
09:59 18/08/2020
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