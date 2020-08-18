Номер вот такой:













"Дорогие наши читатели и подписчики!





К сожалению, мы не смогли отпечатать очередной ежедневный выпуск «Комсомольской правды» в Беларуси за вторник 18 августа. Газета пока еще не попала к своим подписчикам и в киоски.





У этого есть причина. Мы долго работали над этим номером и поздно сдали его в печать. В последние две недели это не мешало нам печатать газету. Но, этой ночью случилась еще одна беда - в типографии Дома печати сломалась печатная машина.





Мы делаем все для того, чтобы газета дошла до своих читателей! С утра мы занялись срочным поиском типографии, которая смогла бы отпечатать 21 тысячу экземпляров. И уже нашли!" -- сообщает редакция.





Прошлый номер "Комсомолки", посвященный зверствам белорусских силовиков, просто размели во всех киосках.



