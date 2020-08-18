Игорь - интеллигентный образованный человек, учит людей красиво танцевать. Его схватили как преступника... Фото: соцсети





«Танцую с прекрасными девушками», «Преподаю хастл», «Добавляю в жизнь людей позитива», - написано на странице 36-летнего Игоря Ермолова в соцсетях. У него школа танцев Dance Cafe в Минске, много друзей и активная гражданская позиция, которую он никогда не скрывал. Сегодня он находится в военном госпитале: черепно-мозговая травма, сломанные ребра, пробитое легкое, ушиб грудной клетки, множественные гематомы. До такого состояния Игоря избили дома неизвестные люди.





«Били его все время - и в квартире, и когда везли… Он не оказывал никакого сопротивления»

- Последний раз я говорила с ним в среду, 12 августа, примерно в пять часов дня. Он был дома, - рассказывает Александра, подруга Игоря. - Потом он перестал отвечать на звонки и сообщения, не заходил в соцсети. С 9 вечера я звонила ему каждый час до утра - телефон был выключен... Родители тоже начали искать его с вечера.





Подключились друзья Игоря, волонтеры. В списках ИВС на Окрестина, в Жодинской тюрьме его не было. Через день, когда родители Игоря наняли адвоката, оказалось, что он числится в списке СИЗО КГБ, а потом ребята, обзванивая больницы, выяснили, что мужчина в военном госпитале в тяжелом состоянии.

"Комсомольская правда" поговорила с мамой Игоря Светланой Ивановной. Рассказ о состоянии сына дается женщине непросто, во время разговора она несколько раз расплакалась. Ей больно за Игоря и тревожно. Она не знает, останется ли сын в госпитале, несмотря на его тяжелое состояние, потому что задержали Игоря не как случайного прохожего, а за открытые мирные убеждения.





- В госпиталь нас не пускали, пробрались правдами и неправдами, - говорит мама Игоря. - Мы увидели сына, хотя бы немножко поговорили с ним. Он сказал: «Меня били все время. Ворвались в квартиру». Игорь был волонтером в штабе Бабарико. Но ничего противозаконного не делал, собирал голоса - это же предвыборная кампания. Он никакой не бандит! В госпитале, пока нас не выгнали из палаты, успел рассказать, что в его квартиру вечером 12 августа ворвались порядка шести человек в гражданской одежде. Как-то отжали дверь - он никому не открывал. Никто не представлялся. Ему приказали лечь на пол, схватили его шорты - что первое попалось под руку, - надели на голову и стали избивать, - рассказывая это, мама Игоря заплакала. - Понимаете, у него высшее образование БГУ, у него танцевальная школа, много наград… Про него все говорят «человек-улыбка», его любят все соседи, он всем помогает. Интеллигентный, воспитанный человек. Он не оказывал никакого сопротивления… Говорит, били его все время - и в квартире, и когда везли. По двору водили в черном мешке, надетом на голову. Избитого. Он еле шел.





«Мой сын не преступник. Он просто хотел выразить свое мнение»





Светлана Ивановна, когда не смогла найти сына и поняла, что с ним случилась беда, написала в милицию заявление о пропаже, подключила адвоката, пыталась обратиться в генеральную прокуратуру.





- Я теперь понимаю, почему Игорь отдал своего кота подруге на дачу - он, наверное, понимал, что может случиться, - не сдерживая слез, говорит Светлана Ивановна. - Но мой сын не преступник и не сделал ничего преступного. Он просто хотел выразить свое мнение по поводу происходящего, А мы столкнулись с тем, что не защищены никем. Наших детей калечат, а мы ничего сделать не можем! Я сама ходила на митинги в Гродно, где я живу. Мы все по конституции имеем на это право. Но наши права не работают. Нас избивают, это просто геноцид белорусского народа! Я делаю все возможное, чтобы защитить сына от дальнейших истязаний. Но боюсь, что его могут куда-то перевести из госпиталя, хоть он в очень тяжелом состоянии…





Как рассказали друзья Игоря вечером 17 августа, сейчас отек легкого уже проходит, общее состояние улучшается.





- В предыдущие дни он часто повторял "Мне уже ничего не поможет", но вчера впервые начал улыбаться и чувствовал себя уже не таким подавленным, - сказали нам.