















«Юрий Караев, несколькими днями ранее в эфире ОНТ вы извинились за насилие и попросили не делать из милиции «зло и демона». Вы сказали, что готовы «по-человечески извиниться перед этими людьми». Поэтому от лица беларуских женщин я, Анна Мирочник, прошу вас о личной встрече с жёнами, сёстрами, матерями пострадавших и пропавших без вести, чтобы, глядя в глаза, вы могли принести свои извинения, ответить на вопросы и рассказать, чего нам стоит ждать в будущем.

Даю слово, что организовываю эту встречу, не имея камня за пазухой, и желая не линчевать, а договариваться. И поскольку вы сетуете на травлю сотрудников силовых структур – это прекрасный шанс вам и вашим коллегам оправдаться и поделиться своей точкой зрения. Эта встреча нужна не только нам, но и вам, вашим офицерам и каждому, кто давал присягу защищать интересы мирных граждан Беларуси. Поэтому очень надеюсь, что вы не только найдёте время встретиться с собравшимися, но и будете с ними откровенны, помня о силе слова офицера.





Участницами встречи будут только женщины. Также будут присутствовать журналисты – пресс-релиз с извещением об этом открытом письме уже отправлен в СМИ России, Украины, США, Германии, Франции, Греции, Польши, Великобритании, Люксембурга, Бельгии, Ирана, Японии и других стран мира. Представители международной прессы уже оповещены и ждут вашего ответа. Поэтому я очень прошу не препятствовать работе журналистов и дать нам возможность провести в социальных сетях прямой эфир – чтобы те, кто не сможет посетить встречу, увидели всё своими глазами и сделали выводы самостоятельно.





Дополнительно мы бы хотели увидеть на встрече генерал-майора милиции Александра Барсукова. Слова об отсутствии избиений и пыток при наличии стольких доказательств обратного кажутся ложью. Вероятно, он обладает какой-то альтернативной информацией – и мы с интересом выслушаем эти аргументы.

Также на встречу я приглашаю министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина. Я прошу успокоить нас после слов главы государства о том, что Россия «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». Президент предупреждает нас о военном вторжении? Нам нужно готовить своих мужей и сыновей к всеобщей мобилизации? Пожалуйста, ответьте лично – мы имеем право знать, к чему готовить свои семьи.

Встреча состоится в четверг, 20 августа в 19.00. Место участницам я сообщу лично, чтобы максимально избежать массовых протестов под окнами здания.



Надеюсь, пресс-секретарь вашего ведомства поймёт, насколько это важный шаг, чтобы хотя бы частично реанимировать репутацию беларуской милиции, и свяжется со мной в ближайшее время, чтобы обсудить все вопросы по организации. Я нахожусь в Минске и не планирую покидать город».