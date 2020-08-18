Начальник брестской милиции Александр Астрейко рассказал о задержанных и освобожденных после протестов. Фото: УВД

- Тысячи белорусов оказались задержаны, многие, скажем так, избиты, среди них - мирные жители, которые не участвовали в акции, журналисты. Чем можно объяснить такую чрезвычайную жестокость сотрудников ОМОН, сотрудников милиции по отношению к этим людям? - задал вопрос ведущий программы «Зона безопасности» на телеканале «Беларусь 4. Брест» Юрий Печур, пишет - задал вопрос ведущий программы «Зона безопасности» на телеканале «Беларусь 4. Брест» Юрий Печур, пишет "Комсомольская правда"

- А давайте мы обратимся к видео. Оно покажет, с какого момента было принято решение о применении специальных средств, физической силы. Не с целью предотвращения каких-либо действий общего протестного характера, а только после того, как определенная группа людей, извините, даже скажу, толпа, приняла решение осуществлять физическое насилие в отношении сотрудников внутренних дел. Явно видно, что не просто физическое насилие, а с использованием камней, иных предметов, попытки стрельбы по сотрудникам органов внутренних дел с помощью фейерверков. То есть первый шаг - применение физической силы в отношении сотрудников с целью нанесения им каких-либо увечий или же вреда их жизни и здоровью, - так ответил на этот вопрос генерал-майор Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома.



По его словам, спецсредства и физическая сила применялись по отношению к тем, кто противоборствовал милиции.





- Я не исключаю, что в этой группе людей были или просто зеваки, или какие-то наблюдатели, или кто-то ради каких-то острых ощущений там находился и не совершал активных действий для противоборства сотрудникам милиции, - добавил Астрейко.





По словам начальника брестской милиции, задержанным без вины приносили извинения.





- Мы всегда можем извиниться и сказать человеку, что что-то было не так, если действительно наши действия были чрезмерны, - сказал генерал-майор.





Ведущий озвучил и еще один вопрос, который журналисты поднимали на пресс-конференции, но так и не получили ответа: кто и почему стрелял по окнам жилых домов ночью 10 августа. Известно как минимум об одной пострадавшей женщине - она попала в больницу с раной живота. Глава УВД на это сказал, что если в отношении кого-то совершены противоправные деяния, нужно обращаться с заявлением.



