Трех участников встречи с Лукашенко на МЗКТ отпустили после беседы в милиции
Сотрудники РУВД Заводского района Минска провели профилактическую беседу с тремя доставленными со встречи на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) с главой государства, сообщили в ГУВД Минска.
"Трех доставленных в милицию с МЗКТ отпустили после профилактической беседы и установления их личностей", - сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Она уточнила, что данные лица не были задержаны, их доставили в РУВД Заводского района Минска.
Ранее государственный телеканал СТВ сообщил, что на МЗКТ были задержаны три человека по подозрению в подготовке провокаций в отношении главы государства, которыe в понедельник утром посетил завод, и "учили людей, что кричать".
На самом деле рабочие и сами знали, что кричать Лукашенко, потому "заготовку" спецслужб с прослушки телефонных разговоров, которую Лукашенко пытался представить как манипуляцию трудовыи коллективом, встретили криком "Уходи!" Кстати, вечером лохунг рабочих радикализовался и они уже шли по Минску с лозунгом "Лукашенко - в автозак!"
"Белорусский партизан"
08:16 18/08/2020
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