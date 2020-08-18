



"Трех доставленных в милицию с МЗКТ отпустили после профилактической беседы и установления их личностей", - сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.





Она уточнила, что данные лица не были задержаны, их доставили в РУВД Заводского района Минска.





Ранее государственный телеканал СТВ сообщил, что на МЗКТ были задержаны три человека по подозрению в подготовке провокаций в отношении главы государства, которыe в понедельник утром посетил завод, и "учили людей, что кричать".





На самом деле рабочие и сами знали, что кричать Лукашенко, потому "заготовку" спецслужб с прослушки телефонных разговоров, которую Лукашенко пытался представить как манипуляцию трудовыи коллективом, встретили криком "Уходи!" Кстати, вечером лохунг рабочих радикализовался и они уже шли по Минску с лозунгом "Лукашенко - в автозак!"











