Ведущий со сцены сказал, что начинается «срочный митинг», и еще раз озвучил требования к власти:





— Отставка Лукашенко, проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами.





Эти слова присутствующие приняли на ура. Основная повестка — сегодня сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке, днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке.





Со сцены были озвучены шесть главных требований шахтеров к власти:





— признать выборы недействительными;





— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления;





— освободить всех политзаключенных, все приговоры и решения, вынесенные им, отменить;





— не допустить, чтобы тех, кто бастует, привлекали к административной и уголовной ответственности;





— чтобы банки не взымали проценты по кредитам;





— сохранить действие коллективного договора «Беларуськалия» до истечения срока действия.





К микрофону по одному подходили шахтеры и просто неравнодушные люди.





— Я рада видеть свободных людей в свободной стране. Приветствую вас от имени независимого профсоюза горняков, — обратилась к жителям Солигорска женщина. — Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку.





И народ ответил: «Молодцы!» Как прозвучало со сцены, сотрудники «Беларуськалия» будут приходить на работу как положено, но работать не будут.





В толпе обсуждали: днем в Солигорск приезжали премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Люди ожидали, что они скажут на городской сцене, но, как узнали шахтеры, чиновники к вечеру уже уехали из Солигорска.