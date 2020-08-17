Сегодня, 17 августа, к зданию Минздрава пришли медики и те, кто их поддерживает. Всего собралось около 500 человек. К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник.





Медики требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг. Они говорят, что недопустимо привлекать других специалистов без согласования с ними.





Возле здания Минздрава сначала акции собралось около 100 медиков и тех, кто пришел их поддержать. Приехали музыканты — Павел Аракелян и Лявон Вольский. Они разместились прямо на ступеньках Минздрава. Аракелян сказал, что медики — гордость и честь нации, благодаря им люди сохраняют свое здоровье. Он вспомнил начало пандемии коронавируса и как нация сплотилась в помощи медработникам.





У стен Минздрава начался концерт. Лявон Вольский исполняет «Сонца нам дапаможа». Публика хлопает.





К собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Люди кричат «позор!». Караник спросил, есть ли вопросы, люди кричат «в отставку!». Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке, а он исполняющий обязанности министра.





По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Министр заявил, что медиков в ЦИП и ИВС допускают.





Люди перекрикивали друг друга, министра было не слышно, ему предложили говорить в микрофон или громкоговоритель, но он отказался.





Был вопрос по поводу избитого 16-летнего мальчика, который сейчас лежит в 3-й детской больнице. Караник сказал, что гематомы уже нет, по данным КТ и МРТ. Мальчик в сознании.





Караник подтвердил, что людей из изоляторов забирали на скорой, у них были травмы и ушибы.





Когда Караник решил покинуть собравшихся, люди не давали ему уйти. На что министр заметил, что люди пришли поорать. Когда он направился к машине, собравшиеся стали кричать «позор!» и какое-то время не давали уехать. В 17.30 около Минздрава оставалось несколько сотен собравшихся.





Радиолог Татьяна не в первый раз на акции протеста медиков. Ранее она приходила на акцию в поддержку задержанного реаниматолога Андрея Витушко. Сейчас она говорит, что медики утратили доверие к Минздраву, прийти на пикет их побудили последние заявления Владимира Караника о том, что медиками манипулируют, что он ничего не знает о пытках и это не дело Минздрава.





Медик говорит, что они должны работать правдиво, без фальсификаций, а их система в том числе работает на фальсификациях, в качестве примера привела ситуацию с данными по свиному гриппу.





На пикет приехала Мария Колесникова. Она попросила медиков рассказывать о том, как избивали и как издевались над людьми. Сказала, что выборы фальсифицированы и на них победу одержала Тихановская. Она попросила выбрать по одному лидеру из трудового коллектива и отправить к ним, чтобы он представлял интересы в координационном совете. Колесникова отметила, что они написали заявление в Генпрокуратуру, чтобы расследовали факты смерти и насилия.





Медики стоят с плакатами «Министерство фальсификаций», «Помогаю людям, а не служу системе», скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!».





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Колесникова поблагодарила медиков, сказала, что их любят, что люди объединились благодаря ситуации с пандемией коронавируса.





Эндоскопист одной из больниц рассказывает, что пришел сюда, потому что медработники планировали выразить недовольство по ситуации в изоляторах, где держат людей без медицинской помощи.





— Чтобы подействовать на министра, мы вынуждены действовать именно так. Мы не можем требовать от него отставки президента, хотя по этому поводу у медработников есть свое мнение. Но он как министр здравоохранения обязан заботиться о здоровье населения и соблюдении правил, — говорит он.





Провизор одной из минских аптек говорит, что отправной точкой того, что медики сегодня вышли, было отношение Минздрава к медикам во время пандемии коронавируса, особенно в части нехватки средств индивидуальной защиты. Собеседница обращает внимание, что после акций протеста людей держали в камерах изоляторов по несколько десятков человек, люди были без масок, вполне вероятно, что это могло способствовать распространению коронавируса.





— Сейчас хотела бы, чтобы изменилось отношение власти к народу. Назад возврата нет, точка невозврата пройдена!





Акция протеста закончилась около 18.00, возле Минздрава осталось несколько десятков человек.





Тем временем медработники подготовили письмо, адресованное министру здравоохранения и министру внутренних дел, где просят организовать беспрепятственный доступ медицинского персонала с квалификацией врач-хирург, врач-травматолог, врач-реаниматолог в центры изоляции правонарушений, следственные изоляторы и иные места, в которых могут содержаться задержанные. Также они требуют обеспечить медицинскому персоналу, который будет вправе проводить осмотр всех задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о госпитализации и организовать доступ специализированных бригад врачей, которые будут в первую очередь задействованы в оказании медицинской помощи задержанным лицам.





Бригады, по словам медиков. будут сформированы непосредственно трудовыми коллективами из числа врачей хирургов, травматологов и реаниматологов.



