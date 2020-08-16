На первый митинг, под который выделили пафосную площадь Независимости перед домом правительства, люди пришли не своими ногами. Их свозили со всех областей: кого автобусами, кого железнодорожными вагонами – из Гомеля, Бреста, Витебска. Потом организованными группами проводили на место протеста и оставляли дожидаться выступающих. Контингент – разный, в основном – бюджетники: из школ, с БелЖД, из жилкомструктур, даже из больниц врачи были. Ну и чиновники всех мастей. Ярых сторонников Лукашенко было видно сразу: на вопросы журналистов они агрессивно отвечали, что все выступления против Батьки проплачены, что разгонять их нужно жестче, и что Беларусь они никому не отдадут. Все – как по писанному посланию Лукашенко. Бюджетников с совестью можно было отличить по отведенным от камеры глазам и обтекаемым фразам про «прекрасную Беларусь, которую нельзя уничтожать». А несчастных и загнанных – по фразам «У меня маленькая зарплата. Я никогда не была на море. Поэтому я за Лукашенко». Был даже один непонятно как затесавшийся в ряды гражданин, который с трибуны сообщил, что выборы, конечно, отменить нельзя, но голоса пересчитать во имя мира и стабильности не мешало бы. Его освистали и изгнали…После официальных выступлений – депутата, ОМОНовца, врача и те де, митингующим дали отмашку и они побежали по минским магазинам. Когда еще их в столицу «на халяву» привезут.









В это время совсем рядом толпились пришедшие своими ногами, а не свезенные за госсчет, другие граждане Беларуси. Которые тоже объяснялись в любви своей стране, но ее спасение и процветание видели не в фальсификациях во имя стабильности, а в переменах и реформах.





Со всех сторон города они шли и шли к Стеле на проспекте Победителей, не подгоняемые кураторами, а сами по себе. Они самоорганизовались настолько, что когда вдруг на проспекте перестали работать все светофоры и незнамо куда подевались ГАИшники, люди сами наладили регулировку. Они пропускали часть машин, потом останавливали и пропускали людей, потом вновь открывали поток. И это правило выполняли как автомобилисты, так и пешеходы.









Гостиницы на проспекте открыли свои двери для всех желающих, чтобы люди могли попить воды (в Минске – страшная жара), справить нужду, посидеть под кондиционерами. Были в центре Минска и люди из того же Гомеля, Бреста, Витебска. Но приехавшие в город сами, а потому имеющие право выбирать, на чьей стороне им быть – закостеневшего госаппарата, от дыхания которого «замерзает все живое», или простых людей, которые просто хотят правды. К середине дня народу у Стелы собралось столько, что людские реки растеклись по близлежащим улицам и дворам.

И никто не бежал в магазин…



