В театре сообщили, что поддержат своего директора и тоже подпишут заявления на увольнение.





"Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут по статье 259 Трудового кодекса Беларуси! Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении", - заявили в коллективе "Купаловского".





Сотрудники театра пригласили всех неравнодушных поддержать их. В настоящее время к театру стекаются актеры других театров и пресса.





В воскресенье Латушко присоединился к акции протеста в Минске и высказался о ситуации в Беларуси.

















А сегодня над Купаловским был вывешен бело-красно-белый флаг





фото: Наша нива