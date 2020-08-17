Латвия примет на реабилитацию пострадавших белорусов





Правительство решило выделить 150 000 евро для поддержки неправительственных организаций, и в принципе одобрило решение, согласно которому при надобности Латвия предоставит курс реабилитации пострадавших. Об этом «Белорусскому партизану» сообщила министр здоровья Латвии Ильзе Вилькене.





- Как скоро решение правительства вступит в силу?





- Министерство иностранных дел Латвии вместе с канцелятом Витебска обсуждают логистику. Из-за пандемии covid-19 самолеты не летают, поэтому МИД собирается координироваться с Витебском: логичнее доставлять пострадавших оттуда, - отметила министр здравоохранения Латвии Ильзе Винькеле.





- Кто и на какую помощь может рассчитывать?





- Мы смотрели по аналогу с Украиной: сначала они сами находили людей, нуждающихся в реабилитации. Наш реабилитационный центр находится в Юрмале и подчиняются Министерству здоровья, он специализируется на инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и различным травмам позвоночника. Думаю, мы не будем придумывать новых схем, а будем действовать по аналогии с Украиной: сначала украинская сторона сама подыскивала пациентов, нуждающихся в реабилитации. Наши специалисты уже сами ехали в Украину и консультировали на месте, чтобы повысить эффективность медицинской помощи. Думаю, по такой же системе будем предлагать помощь и белорусам.



