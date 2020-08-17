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Архиепископ Гродненский - учителям: Вам на коленях надо стоять за все фальсификации и ту ложь, которую вы вбивали нашим детям

Гродненский архиепископ Артемий выступил в воскресенье с проповедью, в которой жестко раскритиковал власти.

Архиепископ Гродненский - учителям: Вам на коленях надо стоять за все фальсификации и ту ложь, которую вы вбивали нашим детям
"Политики всех стран всегда будут стараться подмять под себя церковь, чтобы Церковь соответствовала требованиям власть зимущих" - заявил он.

"Мы говорим, что творится беззаконие! Наши люди звереют! И уничтожают своих же братьев! 

К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах: "Что с моей дочерью делают"!

К нам приходят и рассказывают пожилые люди: “на лавочке сидели, а их избили, унизили"! Они жили, говорит, за наше Отечество"»

Он попросил людей не молчать, а ответственных за беззаконие призвал остановиться.

"Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое ворчит, учителя: "Мы там политику увидели" - вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы толкали нашим детям! За этот БРСМ, за комсомол, за все то, что было... атеистическое. 

Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они бешеные"

Он поблагодарил участников мирного протеста за непринятие насилия.
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