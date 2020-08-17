«Говорил, что вокруг враги, а он нас спасает, пугал 1990-ми, от прямых ответов увиливал. И так 20 раз по кругу», — объяснил он.





По его словам, Лукашенко выступал возле цеха с прицепа. «Даже в народ вышел, в толпу», — отметил рабочий.





При этом он уточнил, что на заводе было около 250 охранников Лукашенко, а за территорией находились и другие.





Другой рабочий рассказал, что Лукашенко почти сразу встретили криками. «Долго стояли, ждали его на жаре. Потом он сказал несколько слов — начали кричать «Уходи!», — сообщил сотрудник МЗКТ.