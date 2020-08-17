Работник МЗКТ: На заводе было около 250 охранников Лукашенко и еще за территорией
Сотрудник МЗКТ рассказал РБК, что на встрече с Лукашенко присутствовали 600–700 работников завода.
«Говорил, что вокруг враги, а он нас спасает, пугал 1990-ми, от прямых ответов увиливал. И так 20 раз по кругу», — объяснил он.
По его словам, Лукашенко выступал возле цеха с прицепа. «Даже в народ вышел, в толпу», — отметил рабочий.
При этом он уточнил, что на заводе было около 250 охранников Лукашенко, а за территорией находились и другие.
Другой рабочий рассказал, что Лукашенко почти сразу встретили криками. «Долго стояли, ждали его на жаре. Потом он сказал несколько слов — начали кричать «Уходи!», — сообщил сотрудник МЗКТ.
16:31 17/08/2020
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