Истинное лицо этой власти: директор музея в Волковыске отказался подписать протокол на выборах и пропал вместе с машиной
Константин Шишмаков — директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. 15 августа он позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой молодой человек так и не приехал. Семья до сих пор не знает, где он находится, его телефон недоступен.
С редакцией tut.by связался отец молодого человека — Андрей Шишмаков. Он подтвердил, что до сих пор не найдена ни машина, ни Константин.
— Все началось именно 9-го числа, — вспоминает отец. — Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал.
Андрей Шишмаков говорит, что после окончания работы на участке его сыну и второму парню предложили машину, которая довезла бы их до дома. Они отказались и от этого, сказали: «Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами».
— Всю неделю Константин был в отпуске, он кончился в пятницу. В субботу в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может. И вот уже прошли сутки, как он пропал.
Константин Шишмаков прописан в Брестской области, а живет в Гродненской. Поэтому его отец уже написал заявления и в Управление Следственного комитета по Гродненской области и в РОВД города Барановичи.
— Заявления на поиск пропавшего у меня приняли, его ищут. Чтобы вы понимали, музей Багратиона — второй по величине в Гродненской области, это не просто так. Он у меня принципиальный человек, это мой сын. Я сейчас плакать начну, — признается мужчина. — Не отрицаю, возможно, как мне говорят в милиции, он просто сам включил истерику, уехал, не знаю… Все, больше ничего сказать не могу.
Единственное, что известно: в последний раз телефон директора музея подавал признаки жизни в районе Мостов, недалеко от Немана — по дороге из Волковыска на Гродно. Это отследили сотрудники милиции по вышкам.
16:03 17/08/2020
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