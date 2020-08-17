







После освобождения Влад Соколовский пообщался с «Нашей Нивой». Влад рассказал, что на Окрестина он сидел в карцере. Потом был в камере с 40 избитыми демонстрантами.





И это не самое страшное: Влад заявил, что на Окрестино его били. Он рассказал, как к нему пришел человек со словами: «Включил музыку? Перемен хотел? Столько людей вышло на улицы, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». После чего два раза ударил его и ушел.





Когда Влад освободился, в человеке, который его бил, он узнал замглаву МВД Александра Барсукова. Это тот самый человек, который 14 августа на пороге Окрестина заявил, что там «издевательств нет».