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Одного из диджеев «Перемен» избивал замглавы МВД. Это он говорил, что на Окрестина «издевательств нет»

Вчера на свободу вышли те самые диджеи, которые на провластном митинге вопреки всему включили Цоя «Перемен». Напомним, их задержали сразу же после перфоманса, а потом каждому дали 10 суток на Окрестина.

Одного из диджеев «Перемен» избивал замглавы МВД. Это он говорил, что на Окрестина «издевательств нет»
на переднем плане Александр Барсуков


После освобождения Влад Соколовский пообщался с «Нашей Нивой». Влад рассказал, что на Окрестина он сидел в карцере. Потом был в камере с 40 избитыми демонстрантами. 

И это не самое страшное: Влад заявил, что на Окрестино его били. Он рассказал, как к нему пришел человек со словами: «Включил музыку? Перемен хотел? Столько людей вышло на улицы, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». После чего два раза ударил его и ушел. 

Когда Влад освободился, в человеке, который его бил, он узнал замглаву МВД Александра Барсукова. Это тот самый человек, который 14 августа на пороге Окрестина заявил, что там «издевательств нет». 
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