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Следственный комитет: с заботой о карателях

Следственный комитет заявляет, что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете

СК сообщает, что туда "поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей". 

"Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети", говорится в сообщении СК. 

Там заявили, что "по каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка".

В СК предупредили, что "за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет". 
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