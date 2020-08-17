+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ветераны "Альфы": Мы против насилия и произвола в отношении мирных граждан

Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.

— Мы, ветераны антитеррористического подразделения «Альфа», посвятившие себя службе по защите белорусского народа и государства от террористических угроз, решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны, — говорится в обращении. — Считаем, что произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь.

Ветераны «Альфы» обратились к сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

— Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, свято хранить верность Присяге белорусскому народу и Конституции Республики Беларусь.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]