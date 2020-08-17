Генпрокуратура начала публиковать списки арестованных демонстрантов

Чтобы прояснить ситуацию, было принято решение публиковать списки отбывающих административный арест ( см. по ссылке ). В пресс-службе отметили, что список будет обновляться и дополняться.





«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — добавили в пресс-службе.





Также Генпрокуратура получает многочисленные заявления «с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов».





Все эти заявления пересылаются в Следственный комитет «для принятия решений по существу», заявили в пресс-службе.





«По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений», — говорится в сообщении.