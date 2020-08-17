



Как сообщает СК, поступили заявления от более чем 600 граждан, которые получили телесные повреждения при из задержании силовиками. Еще около 100 человек заявили о получении телесных в местах временного содержания.





Также следственные органы получили 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного транспорта, объектов городской инфраструктуры.





СК заверяет, что все перечисленным фактам будет дана правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.