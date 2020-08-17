+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Следственный комитет получил около 700 заявлений от пострадавших в ходе протестов, но уже неделю не может арестовать никого из виновных. И даже не пытается

Следственный комитет работает над установлением обстоятельств противоправных действий в ходе уличных акций.


Как сообщает СК, поступили заявления от более чем 600 граждан, которые получили телесные повреждения при из задержании силовиками. Еще около 100 человек заявили о получении телесных в местах временного содержания.

Также следственные органы получили 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного транспорта, объектов городской инфраструктуры.

СК заверяет, что все перечисленным фактам будет дана правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]