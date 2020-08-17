Цепкало: Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко









"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", - заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.





По словам Цепкало, если Лукашенко сейчас "уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет... это же вопрос переговоров".





Но пока, считает Цепкало, Лукашенко дает понять, что не готов говорить с оппозицией.





Цепкало также заявил, что обсудил с российскими и европейскими парламентариями ситуацию в Беларуси, сегодня у него пройдет онлайн-встреча с американскими сенаторами.





Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну. Сейчас Цепкало с семьей находится в Украине, но я заявил о намерении переехать в Польшу.







