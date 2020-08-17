«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно».





«На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали».





«На Окрестила, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?»





В этот момент его начинают освистывать. «Спасибо». Кричат - «УХОДИ! УХОДИ!» - «Ну спасибо, спасибо. Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!»













Вы еще сомневаетесь, что пока Лукашенко у власти, это зверство, о котором мы еще не все знаем, в любой момент может повторится?