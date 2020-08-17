Каратели: после протестов в Беларуси сотни пропавших без вести

В социальных сетях тиражируется сообщение о том, что на 15 августа в Беларуси был 81 пропавший без вести. На фоне ужасающей жестокости, о которой рассказывают освободившиеся из СИЗО на Окрестина и в Жодино, белорусы опасаются за здоровье и жизнь исчезнувших. Тем более, что ранее в Минздраве сообщали, что из мест заключения в больницы не всех успевали довозить - люди умирали от побоев в скорой. Так реальное количество жертв мы также пока не знаем, но, видимо, из тоже будет очень много.





сколько же в Беларуси людей пропало без вести за последнюю неделю по официальным данным? В пресс-службе МВД оперативно ответить на этот вопрос не смогли, сославшись на то, что нужно время на подготовку, пишет Так, пишет Комсомолка.





- Мы регистрируем обращения за сутки, в это количество входят и пропавшие грибники, и в деревнях пропавшие. Статистики по теме, которую вы обсуждаете, нет. Возможно, эти люди находятся в изоляторе временного содержания, - сказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. - Информация по розыску людей открытая, мы постоянно публикуем сведения о том, кого разыскиваем. Мы наоборот стараемся, чтобы люди быстрее устанавливались.





Официальную статистику по пропавшим без вести за последнюю неделю мы опубликуем, как только получим ответ из МВД. Кстати, в пятницу, 14 августа ведомство открыло «горячую линию», по телефонам которой можно узнать о том, где находятся граждане, задержанные за участие в протестах.





«Вы можете оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках», - поясняется на сайте МВД.





Алесь Беляцкий: «Колькасць людзей, пасаджаных на суткі, настолькі вялікая, што мы проста губляемся»





В лишенном регистрации правозащитном центре «Вясна» пока нет точной статистики по пропавшим без вести. Хотя, по словам представителей, обращений по этому вопросу очень много.





- Мы не акумулюем яе, мы ведаем пра зніклых, але няма чалавека, які б займаўся падлікамі. У нас на тэлефонах працуе да дзесяці чалавек. Колькасць людзей, пасаджаных на суткі, настолькі вялікая, што мы проста губляемся, - сказал «Комсомолке» Алесь Беляцкий, председатель и основатель правозащитного центра «Вясна». - Яны ж выпускаюць паступова, людзі ўсплываюць, але зараз дакладную колькасць ніхто сказаць не можа.





Калі выйдуць асноўныя массы, якія сядзяць, а іх яшчэ больш за тысячу, можна будзе казаць пра нейкія лічбы. І мы зараз дабіваемся, каб выпусцілі ўсіх, і тых, хто ўжо сядзіць па два месяцы, як < Павел Севярынец на Акрэсціна, і тых, каго пасадзілі зараз. І калі выпусцяць усіх, мы будзем глядзець на індывідуальныя сігналы па тым, хто не знайшоўся, калі такія будуць.





Он добавил, что в Минске те, кто попал после задержания в больницы, уже нашлись. А вот что происходит в регионах, пока до конца не известно.





- Магчыма, чалавек не ў стане пазваніць блізкім, - поясняет Алесь Беляцкий. - Мы даведваемся зараз больш дакладна, што з тымі, хто патрапіў у бальніцы.





Поисковый отряд «Ангел»: «До сих пор нет единых списков»

Поисково-спасательный отряд «Ангел» на официальной странице сайта «ВКонтакте» сообщает о том, что с 9 августа к ним ежедневно поступают десятки звонков со всей Беларуси с призывом о помощи в поиске пропавших людей.





- Очень много обращений поступает. Поскольку до сих пор нет единых списков, они подбиваются, проверяются, не совпадают, - рассказал «Комсомолке» Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел». - Каждый день поступают сотни звонков о пропавших без вести со всей Беларуси. Все телефоны разрываются, я с вами сейчас разговариваю, а на второй линии снова звонок. Раньше были один-два звонка в день, в зависимости от ситуации.





По его словам, ряды волонтеров в последнюю неделю подняты и максимально усилены для того, чтобы помогать белорусам в поиске пропавших близких. Сейчас отряд работает в нескольких направлениях, одно из них - формирование списков задержанных и освобожденных, а также его оцифровка и передача в интернет, чтобы можно было обновлять его в режиме онлайн.





- Как известно, ТУТ.бай запустил платформу, на которой родственники самостоятельно могут отмечать информацию о тех, кого они разыскивают. Мы стараемся мониторить в режиме реального времени информацию о тех, кого выпустили, и отмечать ее на платформе. Мы активно работаем с «Вясной».





То есть мы пытаемся соединить работу всех заинтересованных в поиске пропавших, потому что помощь в поиске пропавших людей - это как раз наше направление, - поясняет Сергей Ковган.





Также он отметил, что часть обратившихся за помощью в поиске пропавшего рассказывали о том, что в РУВД отказывались регистрировать заявления о пропаже человека.





- Это было тотально. И получалось, что фактически человек не разыскивался. Когда репрессии ослабли, механизм заработал. Люди говорили, что их не слышали, им угрожали. Они приходили в милицию искать пропавшего, им не хотели давать информацию. Люди же были настойчивы, а им угрожали отправить туда же. Нам звонили люди и плакали, они чувствовали себя бессильными. Мы очень старались поддержать людей и дать те данные, которые могут помочь.





Справиться с потоком звонков помогает активно подключившаяся общественность: появилось очень много новых волонтеров, которые звонят и предлагают свою помощь, спрашивают, как искать людей. И помощь эта отряду очень кстати, ведь много волонтеров отряда было задержано.





- Сейчас люди сплотились и помогают. Все заряжены, я думаю, что это победа, - резюмирует Сергей Ковган.





Как искать пропавших людей?

1. Звонить на 102. По этому номеру нужно оставить обращение о том, что человек пропал без вести. Именно в милиции есть списки задержанных и отпущенных.





2. Позвонить на «горячую линию» МВД. Телефоны для уточнения информации по Минску: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84. Брестская область: (0162) 20-55-87. Витебская область: (0212) 24-03-29. Гомельская область: (0232) 96-74-47. Гродненская область: (0152) 79-70-22. Минская область: (01775) 4-68-19. Могилевская область: 8 (0222) 22-55-57.





3. Поискать в интернете. Списки задержанных есть в интернете, они появляются в разных источников и аккумулируются в телеграмм-канале «Пропавшие люди Беларуси». Посмотреть платформу поиска ТУТ.бай и внести данные в нее.





4. Обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». Это можно сделать через социальные сети отряда, по короткому номеру 7733 для всех мобильных операторов или по номеру руководителя 8 (033) 666-68-56 Сергей.



