В публикации также говорится, что "свобода слова, право на мнение, право проводить митинги это все закреплено в Конституции, это законное право каждого гражданина участвовать в протестах, тем более протестующие не нарушают законов: не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно что бы власть их услышала".





"Еще раз выражаю соболезнования всем пострадавшим в ходе этого чудовищного насилия", - подчеркнул неизвестный Румас.





Впрочем, что касается Румаса настоящего, то супруга экс-премьера Жанна Румас на своей странице в Facebook опубликовала фото с Сергеем Румасом, где на заднем плане видны гуляющие участники многочисленной акции протеста, которая прошла в Минске 16 августа.





Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Беларуси. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого 2 года занимал должность заместителя премьер-министра. Президент Беларуси тогда подвергал критике предложения и решения правительства, которое, по его мнению, слишком увлекалось рыночной экономикой.





Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сот тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.





Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.





Задержано около семи тысяч человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахожде и порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего неизвестно.





С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.





Днем в воскресенье на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента Александра Лукашенко, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Президент выступил с агитационной речью перед собравшимися.





Позднее у стелы "Минск - город-герой" стелы началась протестная акция оппонентов Лукашенко. По различным оценкам, число участников превысило несколько сотен тысяч. Ближе к вечеру протестующие прошли колонной по центральным проспектам к Дому правительства на площади Независимости.





Это самая масштабная акция протеста в истории современной Беларуси.