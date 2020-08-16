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В Минске, как и во многих городах страны, в воскресенье состоялись митинги граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.





Участники акции прошли колонной от стелы "Минск – город-герой" до Площади Независимости. По оценкам белорусских СМИ, количество демонстрантов превышало 200 тысяч человек.





В МВД в воскресенье сообщили, что, по предварительной информации, задержаний в Минске не было, протестная акция завершилась без происшествий.





Массовые протесты начались в городах Беларуси 9 августа: после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Первые дни манифестаций были отмечены столкновениями с силовиками – правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В результате около 7 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали, один гражданин погиб.







