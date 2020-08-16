На свободу вышли "диджеи перемен"





Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но пока "не знают, в какую страну сегодня вышли".





Суд Центрального района Минска 7 августа признал Кирилла и Владислава виновными в «мелком хулиганстве» и «неподчинении милиции». Оба получили по 10 суток административного ареста.



