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На свободу вышли "диджеи перемен"

Сегодня из изолятора на Окрестина вышли звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые включили 6 августа в Киевском сквере в Минске песню Цоя «Перемен». Они провели за решеткой 10 суток.


Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но пока "не знают, в какую страну сегодня вышли".

Суд Центрального района Минска 7 августа признал Кирилла и Владислава виновными в «мелком хулиганстве» и «неподчинении милиции». Оба получили по 10 суток административного ареста.
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