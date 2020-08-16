На свободу вышли "диджеи перемен"
Сегодня из изолятора на Окрестина вышли звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые включили 6 августа в Киевском сквере в Минске песню Цоя «Перемен». Они провели за решеткой 10 суток.
Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но пока "не знают, в какую страну сегодня вышли".
Суд Центрального района Минска 7 августа признал Кирилла и Владислава виновными в «мелком хулиганстве» и «неподчинении милиции». Оба получили по 10 суток административного ареста.
20:32 16/08/2020
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