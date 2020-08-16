



На странице в Facebook главный врач 3-й Городской клинической больницы Минска имени Клумова опубликовала пост со своими возмущениями о том, как подается информация о погибших и пострадавших, в том числе и от незаконных действий силовиков, во время протестов 9 - 12 августа.





К обличительному посту медик прикрепила скрин другой публикации, где перечислялось, сколько якобы человек скончались в больницах с начала митингов «В больнице скорой помощи - 6, во 2-й - 7, в 3-й - 21».





- Коллектив возмущен той жестокостью, которая сейчас творится! Нами написано и отправлено письмо в МВД, МЗ, профсоюзы города и Республики! Но... Я возмущена и тем, какая информация подается! За все эти дни в 3-й ГКБ не скончался ни один человек, пострадавший во время протеста, - констатировала главврач «тройки».





Доктор Саевич уточнила, что в ее больнице всем на уровне приемного отделения медики оказали помощь. И на сейчас (16 августа. - Ред.) приходят пострадавшие, которые также получают врачебную помощь и проходят обследование.





- Коллектив 3-й ГКБ будет оказывать помощь всем, не зависимо ни от чего! Прошу, всех, кто пишет просто, чтобы усугубить ситуацию... Не надо, - попросила медик.





Для того чтобы узнать достоверную информацию о погибших и по другим медучреждениям Беларуси, «Комсомолка» обратилась за официальным комментарием в Минздрав.





- Есть те, кто умер, не доехав до больниц? - спросила наш корреспондент.









- Да. Но они умерли, не доехав до больниц, - подчеркнул пресс-секретарь ведомства Юлия Ванина. - В больницах, слава богу, всех пока выхаживают. Умерших нет.





- Спасибо, что не отрицаете, - добавила наш журналист.