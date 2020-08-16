+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

Вечером 16 августа на своей странице в фейсбуке белорусский певец, композитор и аранжировщик Саша Немо запостил фотографию с многотысячного митинга сторонников перемен на политической арене Беларуси, который проходил в столице у стелы «Минск - город-герой».



На фото певец улыбается, но, судя по посту под ним, еще пару дней назад Немо было не до улыбок:

«10-го августа я оказался за решеткой одного из РОВД Минска. Подробностей не будет... Жестко, одним словом... Личные вещи, ключи от квартиры, паспорт я по сей день не могу забрать, хотя было две попытки... Небезразличные люди помогают. Спасибо огромное!!! Беларусь точно не будет прежней и я тоже. Я не буду никогда на стороне тех, кто бьет... больно бьет!!! (орфография и пунктуация оставлены без изменений - Ред.).
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]