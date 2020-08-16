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Мэр Бреста сообщил митингующим, что выпустили лидера "Дай дорогу"

Вчера Юрий Стыльский нес бело-красно-белый флаг впереди колонны митингующих в Бреста, а вечером был задержан у своего дома.

Брест сегодня


Сегодня в Бресте колонна людей прошла шествием до площади Ленина. Там протестующие потребовали, чтобы к ним вышел председатель Брестского исполкома Александр Рогачук. В 16 часов он появился на площади, его сопровождали несколько высокопоставленных силовиков. Люди стали выставлять требования:

- Мы отсюда не уйдем, пока вы не выпустите всех наших из СИЗО, - говорили выступающие люди. Перед собравшимися также выступила многодетная мать - по ее словам, ее сына незаконно задержали.

- Уберите милицию. Уберите автозаки из дворов. Перестаньте нас кормить обещаниями, - заявила она.

- Мы работаем над решением этого вопроса, сейчас ведется работа, - ответил брестский градоначальник.

- Выпускай! Выпускай! - стала скандировать толпа.

Потом слово взял местный греко-католический священник отец Игорь. Он обратился к Александру Рогачуку. Священник сказал, что до этих выборов он уважал чиновника. И продолжит уважать, если Рогач прямо сейчас пойдет вместе со всеми к СИЗО выпускать людей.

После этого Горачук резко исчез, и все решили, что разговор закончен. И стали выстраиваться в колону, чтобы идти к СИЗО - оно находится на Карда Маркса. А потом внезапно все стали кричать: «Стойте, идите назад». В толпе прошла информация, что прямо сейчас всех задержанных привезут сюда. Какое-то время все ожидали. После этого толпа пошла к СИЗО. Как оказалось, еще никого не выпустили.

Возле СИЗО сейчас стоят волонтеры, чтобы не пустить людей и не допустить провокаций. С трибуны Александр Рогачук сказал, что сегодня отпустили Юрия Стыльского - солиста брестской группы «Дай дорогу».
KP.by
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