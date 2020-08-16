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Коронавирус в Беларуси: 92 новых случая и три смерти за последние сутки

В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 516 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за последние сутки — 92 новых случая.

На 16 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 72 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (325 за последние сутки). Всего проведено 1 млн 422 тыс. 158 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 610 пациентов (три за последние сутки).
"Белорусский партизан"
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