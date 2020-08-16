На 16 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 72 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (325 за последние сутки). Всего проведено 1 млн 422 тыс. 158 тестов.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 610 пациентов (три за последние сутки).