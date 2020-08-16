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Глава МВД: «Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?

Глава МВД сегодня отвечал на вопросы журналистов. Ответил и на вопрос о смерти Александра Тарайковского на Пушкинской, пишет TUT.BY.

Юрий Караев допустил, что что в погибшего на Пушкинской Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».

– Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, – ответил Караев на вопрос по поводу гибели Тарайковского.

 
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