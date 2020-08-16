Юрий Караев допустил, что что в погибшего на Пушкинской Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».





– Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, – ответил Караев на вопрос по поводу гибели Тарайковского.



