Бело-красно-белый флаг висит в посольстве Беларуси в Швеции с пятницы
Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, экс-глава МИДа Швеции Карл Бильдт опубликовал в «Твиттере» фотографию посольства Беларуси в Швеции с бело-красно-белым флагом вместе с официальным красно-зеленым. «Интересно, станет ли это началом тенденции?» — написал вечером 15 августа шведский политик.
По данным источников Office Life, бело-красно-белый флаг, который ранее был государственным, а затем долгое время был символом противников президента Лукашенко, висит на территории посольства Беларуси в Стокгольме еще с пятницы, 14 августа.
По всей Беларуси в последние дни проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов, на которых официально победил действующий президент Александр Лукашенко. Люди не верят в 80% голосов в его поддержку и считают, что выборы выиграла альтернативный кандидат Светлана Тихановская.
17:33 16/08/2020
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