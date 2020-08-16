Бело-красно-белый флаг висит в посольстве Беларуси в Швеции с пятницы









По данным источников Office Life , бело-красно-белый флаг, который ранее был государственным, а затем долгое время был символом противников президента Лукашенко, висит на территории посольства Беларуси в Стокгольме еще с пятницы, 14 августа.





По всей Беларуси в последние дни проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов, на которых официально победил действующий президент Александр Лукашенко. Люди не верят в 80% голосов в его поддержку и считают, что выборы выиграла альтернативный кандидат Светлана Тихановская.