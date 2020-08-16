Разработчик предлагает «Википедию насилия»





Технически это может быть wiki движок, где каждый сможет разместить фото/видео или текстовую историю о произошедшем, где люди смогут рассмотреть детали и дополнить статью фактами. Условное название — «Википедия насилия»:





— Самые жестокие видео-фото разошлись по соцсетям, менее жестокие были пропущены или вообще не опубликованы. А скоро в памяти общества это забудется, и останется буквально 10-20 самых ужасных.





О чём я мечтаю — о сайте, где будут каталогизированные все инциденты:





каждое незаконное задержание,

каждое применение силы сверх разумного / необходимого,

каждое избиение после задержание,

каждая вылазка в район,

каждый выстрел по окнам (с указанием места, времени и т. д.).





Сейчас есть огромное количество людей, которые хотят что-то сделать, сделать в безопасности. Так вот наполнение и каталогизация такого сайта и есть такое дело. Сайт мог бы стать документом для международных организаций. А дальше — официальный ответ по каждому конкретному инциденту. Силовик, должен понимать, что он будет найден и призван к ответу. Не так важна сила наказания, как понимание всеми, что каждый подобный инцидент будет расследован, хотя бы обществом.





Разработчик отмечает, что у него нет иллюзий: «скорее всего 95% „инцидентов“ не повлекут за собой расследование. Но это не главное. Главное — предотвратить повторение такого в будущем в нашей или любой стране. У людей, превышающих свои полномочия, должно быть понимание и страх возможных последствий».