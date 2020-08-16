В Риге 17 августа созывается внеочередное заседание правительства, 18 августа – внеочередное заседание парламента. Вопрос только один: ситуация в соседней Беларуси.





Министр здравоохранения Латвии, которая представляет политическое объединение «За развитие» (Attīstībai Par), Илзе Винькеле поделилась с «Белорусским партизаном» своим видением происходящего в Беларуси.





- Говорят, со стороны всегда виднее. Как в Латвии видят и воспринимают все то, что происходит в Беларуси после 9 августа?





- Я выскажу свою личную точку зрения и позицию своей фракции в правительстве – они схожи.





Это исторический поворот в новейшей истории Беларуси, и мы очень надеемся, что восторжествует справедливость и демократия. А выборы, которые никоим образом нельзя назвать свободными, будут провозглашены нелегитимными, и белорусский народ получит возможность проголосовать свободно.





Те зверства, те расправы над мирными демонстрантами, над патриотами своей страны, которые не согласны с режимом и не готовы участвовать в массовой фикции, которая называется «выборами», применение силы против своего народа в центре Европы в 21 веке – абсолютно недопустимый нонсенс.





- Слышал, вы лично организуете акции в поддержку восставшей Беларуси.





- Не я лично – моя организация. Мы подготовили предложения для рассмотрения на внеочередном собрании парламента, которое созывается 18 августа, специально для рассмотрения ситуации в Беларуси. Мы подготовили проект политической декларации – надеемся, что удастся принять.





Завтра у нас внеочередное заседание правительства, которое даст свою оценку ситуации в Беларуси, и наша позиция конвертируется в политическую установку, которая будет опубликована.





Мы видим возможность оказания чисто практической поддержки (завтра будем дискутировать): как можно поддержать движение по оказанию помощи пострадавшим от зверств силовых структур, оказания помощи политзаключенным - начиная от юридической помощи и прохождения судебно-медицинской экспертизы, потому что, как я понимаю, в Беларуси чинятся препятствия для фиксации ущерба, нанесенного силовиками здоровью граждан. Этот вопрос тоже стоит на повестке дня.





- Значит, Латвия на государственном уровне рассматривает вопросы оказания пострадавшим во время подавления мирных протестов в Беларуси?





- Да, этот вопрос мы будем рассматривать завтра.





Я никоим образом не хочу сейчас сравнивать ситуацию в Беларуси с Украиной после аннексии Крыма. Но дело в том, что мы предлагали помощь украинским братьям и организовывали реабилитационные курсы для пострадавших (у нас есть очень хороший реабилитационный центр, который специализируется на оказании помощи пострадавшим), во всяком случае, я сделаю такое предложение от имени министерства здравоохранения.





Кроме того, мы и сами проходили через мирную трансформацию власти 30 лет назад, знаю, солидарность и четко выраженная позиция государства очень важны. Мы проходили через все это, помню, как мы ждали известий из других стран, которые поддерживали нас в борьбе за демократию. Те события четко запечатлелись в памяти: мы все это проходили, мы хорошо знаем, как важна поддержка белорусскому народу.









Когда Балтия боролась за свою независимость, цепь людей проходила по трем балтийским странам – Балтийский путь. 23 августа я со своей семьей, с уже большими детьми поедем на границу с Беларусью – делать цепь солидарности с Беларусью. Конечно, это чисто символическая акция, но если мы не можем другим образом помочь, так хоть выразим свою поддержку.





- Для нас важна любая поддержка: мы должны видеть, что мы не одни.





- Вы точно не одни.





- В Латвии ждут (или ждали?) официального визита Лукашенко с далекого 2017 года. Сейчас, после событий августа 2020 года, позиция официальной Риги изменилась? Понимаю, что вы не можете говорить за все правительство…





- Я могу говорить за себя. При столь массовых нарушениях прав человека, по избиениям, по физическим расправам с оппозицией и простыми гражданами (конечно, нет никаких доказательств прокуратуры, что выборы были украдены), но на мой взгляд, при таких обстоятельствах приглашение и визит господина Лукашенко, а не президента страны, избранного на честных выборах (именно этой персоне в сложившихся обстоятельствах) не возможны.





На тех чиновников, которые сейчас находятся во власти и отдавали приказы силой расправляться с мирными гражданами, следовало бы распространить бойкот, ввести против них санкции.





- Что вы хотели бы пожелать десяткам тысяч белорусов, которые ежедневно выходят на улицы городов Беларуси с мирным протестом? Буквально сейчас в Минске и по всей Беларуси проходит Марш Свободы.





- Я ежедневно смотрю по Дождю, что происходит в Минске, у меня есть друзья в Минске. И я хотела бы пожелать белорусам в первую очередь мудрости: не позвольте себя обыграть – ни силой, ни лукавством, ни угрозами. За вами правда и демократия. И выдержки: вы находитесь в начале пути, на котором уже не остановиться; дать обратный ход, сказать, мол, пошумели, покритиковали, а сейчас забудем и вернемся к старой жизни, наверное, уже невозможно, это очень пагубно повлияет на все общество. Мудрости и выдержки вам! Дай вам силы пройти весь путь до конца, до победного конца.







