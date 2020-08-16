+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Министр здравоохранения Латвии: Не позвольте себя обыграть – ни силой, ни лукавством, ни угрозами

Латвия готова оказать помощь мирным демонстрантам, пострадавшим в ходе расправ на акциях протеста против фальсификации выборов в Беларуси.

Министр здравоохранения Латвии: Не позвольте себя обыграть – ни силой, ни лукавством, ни угрозами
В Риге 17 августа созывается внеочередное заседание правительства, 18 августа – внеочередное заседание парламента. Вопрос только один: ситуация в соседней Беларуси.

Министр здравоохранения Латвии, которая представляет политическое объединение «За развитие» (Attīstībai Par), Илзе Винькеле поделилась с «Белорусским партизаном» своим видением происходящего в Беларуси. 

- Говорят, со стороны всегда виднее. Как в Латвии видят и воспринимают все то, что происходит в Беларуси после 9 августа?

- Я выскажу свою личную точку зрения и позицию своей фракции в правительстве – они схожи. 

Это исторический поворот в новейшей истории Беларуси, и мы очень надеемся, что восторжествует справедливость и демократия. А выборы, которые никоим образом нельзя назвать свободными, будут провозглашены нелегитимными, и белорусский народ получит возможность проголосовать свободно. 

Те зверства, те расправы над мирными демонстрантами, над патриотами своей страны, которые не согласны с режимом и не готовы участвовать в массовой фикции, которая называется «выборами», применение силы против своего народа в центре Европы в 21 веке – абсолютно недопустимый нонсенс.

- Слышал, вы лично организуете акции в поддержку восставшей Беларуси.

- Не я лично – моя организация. Мы подготовили предложения для рассмотрения на внеочередном собрании парламента, которое созывается 18 августа, специально для рассмотрения ситуации в Беларуси. Мы подготовили проект политической декларации – надеемся, что удастся принять.

Завтра у нас внеочередное заседание правительства, которое даст свою оценку ситуации в Беларуси, и наша позиция конвертируется в политическую установку, которая будет опубликована. 

Мы видим возможность оказания чисто практической поддержки (завтра будем дискутировать): как можно поддержать движение по оказанию помощи пострадавшим от зверств силовых структур, оказания помощи политзаключенным - начиная от юридической помощи и прохождения судебно-медицинской экспертизы, потому что, как я понимаю, в Беларуси чинятся препятствия для фиксации ущерба, нанесенного силовиками здоровью граждан. Этот вопрос тоже стоит на повестке дня.

- Значит, Латвия на государственном уровне рассматривает вопросы оказания пострадавшим во время подавления мирных протестов в Беларуси?

- Да, этот вопрос мы будем рассматривать завтра.

Я никоим образом не хочу сейчас сравнивать ситуацию в Беларуси с Украиной после аннексии Крыма. Но дело в том, что мы предлагали помощь украинским братьям и организовывали реабилитационные курсы для пострадавших (у нас есть очень хороший реабилитационный центр, который специализируется на оказании помощи пострадавшим), во всяком случае, я сделаю такое предложение от имени министерства здравоохранения. 

Кроме того, мы и сами проходили через мирную трансформацию власти 30 лет назад, знаю, солидарность и четко выраженная позиция государства очень важны. Мы проходили через все это, помню, как мы ждали известий из других стран, которые поддерживали нас в борьбе за демократию. Те события четко запечатлелись в памяти: мы все это проходили, мы хорошо знаем, как важна поддержка белорусскому народу.


Когда Балтия боролась за свою независимость, цепь людей проходила по трем балтийским странам – Балтийский путь. 23 августа я со своей семьей, с уже большими детьми поедем на границу с Беларусью – делать цепь солидарности с Беларусью. Конечно, это чисто символическая акция, но если мы не можем другим образом помочь, так хоть выразим свою поддержку.

- Для нас важна любая поддержка: мы должны видеть, что мы не одни.

- Вы точно не одни. 

- В Латвии ждут (или ждали?) официального визита Лукашенко с далекого 2017 года. Сейчас, после событий августа 2020 года, позиция официальной Риги изменилась? Понимаю, что вы не можете говорить за все правительство…

- Я могу говорить за себя. При столь массовых нарушениях прав человека, по избиениям, по физическим расправам с оппозицией и простыми гражданами (конечно, нет никаких доказательств прокуратуры, что выборы были украдены), но на мой взгляд, при таких обстоятельствах приглашение и визит господина Лукашенко, а не президента страны, избранного на честных выборах (именно этой персоне в сложившихся обстоятельствах) не возможны. 

На тех чиновников, которые сейчас находятся во власти и отдавали приказы силой расправляться с мирными гражданами, следовало бы распространить бойкот, ввести против них санкции. 

- Что вы хотели бы пожелать десяткам тысяч белорусов, которые ежедневно выходят на улицы городов Беларуси с мирным протестом? Буквально сейчас в Минске и по всей Беларуси проходит Марш Свободы.

- Я ежедневно смотрю по Дождю, что происходит в Минске, у меня есть друзья в Минске. И я хотела бы пожелать белорусам в первую очередь мудрости: не позвольте себя обыграть – ни силой, ни лукавством, ни угрозами. За вами правда и демократия. И выдержки: вы находитесь в начале пути, на котором уже не остановиться; дать обратный ход, сказать, мол, пошумели, покритиковали, а сейчас забудем и вернемся к старой жизни, наверное, уже невозможно, это очень пагубно повлияет на все общество. Мудрости и выдержки вам! Дай вам силы пройти весь путь до конца, до победного конца. 
«Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]