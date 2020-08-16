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Правозащитники "Весны" требуют возбуждения уголовного дела в отношении силовиков

Правозащитники "Весны" обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру, в котором требуют немедленного возбуждения уголовного дела в отношении силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями при разгоне мирных демонстрантов.


Раненый участник акции протеста в Минске. Фото из социальных сетей

В период с 9 по 13 августа 2020 года в разных местах г. Минска и других городов Беларуси сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства обороны осуществляли произвольные задержания граждан, за ними следовали пытки и акты жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения.

Сведения об актах жестокого обращения опубликованы на сайтах spring96.org, tut.by, onliner.by и других.

Мы, члены правозащитного центра "Весна", требуем немедленного возбуждения уголовного дела по фактам этих инцидентов по признакам статей 128, 426, 455 Уголовного кодекса, проведения расследования и привлечения к ответственности виновных лиц.

В соответствии со статьей 128 УК "Преступления против безопасности человечества", преступлением является незаконное содержание в заключении, похищение людей, за которым следуют пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями гражданского населения.

Под пыткой понимается любое деяние, которым какому-то лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях принуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо по иным целям либо по любому поводу, основанному на дискриминации любого характера, если такая боль либо страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, возникающие вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения.

Учитывая отсутствие законного основания для применения физической силы и спецсредств в помещениях и на территории отделов внутренних дел, а также в местах содержания административно задержанных и арестованных, действия сотрудников милиции не могут быть обоснованы соображениями соблюдения закона и порядка.

А. Беляцкий, председатель ПЦ "Весна"

В. Стефанович, член Совета ПЦ "Весна"

П. Сапелко, юрист ПЦ "Весна"
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