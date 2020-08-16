



Раненый участник акции протеста в Минске. Фото из социальных сетей





В период с 9 по 13 августа 2020 года в разных местах г. Минска и других городов Беларуси сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства обороны осуществляли произвольные задержания граждан, за ними следовали пытки и акты жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения.





Сведения об актах жестокого обращения опубликованы на сайтах spring96.org, tut.by, onliner.by и других.





Мы, члены правозащитного центра "Весна", требуем немедленного возбуждения уголовного дела по фактам этих инцидентов по признакам статей 128, 426, 455 Уголовного кодекса, проведения расследования и привлечения к ответственности виновных лиц.





В соответствии со статьей 128 УК "Преступления против безопасности человечества", преступлением является незаконное содержание в заключении, похищение людей, за которым следуют пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями гражданского населения.





Под пыткой понимается любое деяние, которым какому-то лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях принуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо по иным целям либо по любому поводу, основанному на дискриминации любого характера, если такая боль либо страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, возникающие вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения.





Учитывая отсутствие законного основания для применения физической силы и спецсредств в помещениях и на территории отделов внутренних дел, а также в местах содержания административно задержанных и арестованных, действия сотрудников милиции не могут быть обоснованы соображениями соблюдения закона и порядка.





А. Беляцкий, председатель ПЦ "Весна"





В. Стефанович, член Совета ПЦ "Весна"





П. Сапелко, юрист ПЦ "Весна"