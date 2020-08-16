Министр, проводивший карательную операцию против белорусского народа, пообещал разобраться с насилием со стороны милиции
Глава МВД Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает «БелТА».
Именно они . На первом плане - командир минского ОМОН Балаба
Караев выступил против насилия и превышения должностных полномочий, указано в сообщении.
«По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», – заявил глава МВД.
13:55 16/08/2020
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