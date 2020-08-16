Папа Римский призвал к отказу от насилия в Беларуси





"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.





На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами.





Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента. Против мирных протестующих власть применила насилие, а позднее - пытки и издевательства над арестованными.