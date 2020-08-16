+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Папа Римский призвал к отказу от насилия в Беларуси

Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Беларуси.


"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента. Против мирных протестующих власть применила насилие, а позднее - пытки и издевательства над арестованными. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]