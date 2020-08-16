— Уважаемые коллеги, директора. Сегодня на каждом из нас лежит очень большая ответственность, мы в ответе за все, что происходит у нас в стране. Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы, и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов. Я уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших, которые лежат в запечатанных пакетах, — заявляет Сергей Стречко.



