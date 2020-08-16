«Не хочу, чтобы на заборе школы висели золотые медали». Директор из Полоцка просит Кочанову о новых выборах
Директор СШ № 10 Полоцка Сергей Стречко записал видеообращение к педагогам страны и председателю Совета республики Национального собрания Наталье Кочановой. Он требует пересчитать голоса и провести новые выборы, пишет TUT.BY.
— Уважаемые коллеги, директора. Сегодня на каждом из нас лежит очень большая ответственность, мы в ответе за все, что происходит у нас в стране. Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы, и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов. Я уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших, которые лежат в запечатанных пакетах, — заявляет Сергей Стречко.
Далее директор школы обращается к председателю Совета республики Наталье Кочановой, уроженке Полоцка:
— Уважаемая Наталья Ивановна! Вы — председатель Совета Республики. Я прошу вас инициировать проведение повторных выборов, чтобы не запятнать честь нашего города, гимназии № 1 (там училась Кочанова. — Прим. TUT.BY), и чтобы на воротах вашей гимназии не висели золотые медали выпускников. Я не хочу, чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10-й школы, я хочу с гордостью прийти 1 сентября на линейку.
13:48 16/08/2020
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