Штаб Тихановской поддержал страйк БТ и требования белорусов





"Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране.





Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке.





Не бойтесь! Светлана Тихановская и ее штаб заявляют о поддержке и солидарности с каждым работником телевидения, который присоединится к забастовке.





Мы с надеждой смотрим на мирные акции на улицах городов. Мы видим, что стена посыпалась. Тот ужас и кровавое побоище, которые устроили власти на улицах наших городов, никогда не должны повториться.





Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства.





Мы обращаемся ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:





✅ срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных





✅ увести из городов войска и ОМОН





✅ привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан





✅ начать переговоры о мирной передаче власти", - говорится в сообщении Штаба.







