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Штаб Тихановской поддержал страйк БТ и требования белорусов

По словам штаба, команда Тихановской и сама кандидат «с надеждой смотрят на мирные митинги на улицах города» и «чувствуют, что стена рухнула». Они «готовы поговорить с властями о том, как и когда уйдет Лукашенко».


"Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране. 

Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке. 

Не бойтесь! Светлана Тихановская и ее штаб заявляют о поддержке и солидарности с каждым работником телевидения, который присоединится к забастовке. 

Мы с надеждой смотрим на мирные акции на улицах городов. Мы видим, что стена посыпалась. Тот ужас и кровавое побоище, которые устроили власти на улицах наших городов, никогда не должны повториться.

Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства. 

Мы обращаемся ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:

✅ срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных

✅ увести из городов войска и ОМОН

✅ привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан

✅ начать переговоры о мирной передаче власти", - говорится в сообщении Штаба.
"Белорусский партизан"
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