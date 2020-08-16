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«У нас в Жлобине есть тренировочная площадка. Здесь катаются на велосипедах, самокатах, трюки учатся делать. Виталий вечером возвращался домой один с этой площадки. Примерно в 22.30 мимо него проезжал белый бус. Остановился, из него выбежали люди в балаклавах, — рассказал "Нашей Ниве" отчим Виталия.





— Его повалили, избили, привезли в участок, отвели в какой-то подвал, привязали к стулу. Два часа издевались над ним. Учили его жить, оскорбляли, говорили, что посадят на тысячу лет. Привязанный, он получил с кулака в глаз. Вся спина в следах от дубинок, ноги в ранах, подбитый глаз, шишки на голове, гематомы по всему телу. На обе ноги хромает».





Родителям позвонили только спустя два часа после задержания.





«После двух часов издевательств мне позвонили, сказали забирать ребенка. Когда я пришел, со мной отказались беседовать. Сказали спросить у ребенка, за что его задержали. Сами были в масках. Кстати, украли чехол от телефона и панаму, — говорит житель Жлобина.





— На сына составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии. В телефоне молодого человека нашли видео, которое Виталий записал за пару дней до задержания. На нем силовики стреляют в людей резиновыми пулями. Я помню, он еще тогда звонил мне, просил забрать, говорил, что ему страшно.

Следы от побоев мы тут же после освобождения сына оформили у следователей: съездили на место задержания, прошли медэкспертизу.

В Жлобине сейчас у нас таких избитых детей пять человек. Самому младшему всего 12 лет».



