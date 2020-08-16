Около 12 часов дня около дома его родителей, на Октябрьской 3, собралось около 300 человек, пишут "Сильные новости"





Мать поблагодарила всех присутствующих, которые пришли проститься с ее сыном. Говорит: «Услышьте, он не умер, он погиб!» Люди поддержали ее аплодисментами.





Около 12.15 в Михайловской церкви началось отпевание. Сюда подошло очень много людей.





Примерно в 12.25 появилась информация, что автобусы, которые должны были везти людей с похорон Александра Вихора обратно в Гомель, не выпускают из города. Им заблокировали проезд. Вскоре выяснилось, что мост на Костюковку «заминировали», ищут взрывное устройство. Водителям советуют объезжать через Красное.

В 12.50 начали возлагать цветы. Желающих сделать это очень много, выстроилась огромная очередь. #1#