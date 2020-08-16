В Костюковке хоронят парня, который погиб после задержания на мирной акции
Сегодня в Костюковке проходит прощание с Александром Вихором, который погиб после задержания на мирной акции протеста в Гомеле.
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Около 12 часов дня около дома его родителей, на Октябрьской 3, собралось около 300 человек, пишут "Сильные новости".
Мать поблагодарила всех присутствующих, которые пришли проститься с ее сыном. Говорит: «Услышьте, он не умер, он погиб!» Люди поддержали ее аплодисментами.
Около 12.15 в Михайловской церкви началось отпевание. Сюда подошло очень много людей.
Примерно в 12.25 появилась информация, что автобусы, которые должны были везти людей с похорон Александра Вихора обратно в Гомель, не выпускают из города. Им заблокировали проезд. Вскоре выяснилось, что мост на Костюковку «заминировали», ищут взрывное устройство. Водителям советуют объезжать через Красное.
В 12.50 начали возлагать цветы. Желающих сделать это очень много, выстроилась огромная очередь.
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Напомним, 25-летнего парня задержали вечером 9 августа на акции мирного протеста в Гомеле. По словам матери, он не участвовал в акции, а всего лишь пересаживался с одного транспорта на другой. 11 августа стало известно, что молодого человека осудили на 10 суток, но где он находился, никто так и не сообщил. Только на следующий день родные выяснили, что парень погиб. Мать Александра Вихора написала заявление в прокуратуру и следственный комитет о возбуждении уголовного дела.
13:04 16/08/2020
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