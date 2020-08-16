«Мы были одной из 5 больниц, в которые поступали пациенты с ковид. Через мое реанимационное отделение прошло около 70 человек. Процентов 30 из них умерли», — рассказал врач. — Среди них были и пожилые люди с хроническими заболеваниями. Но и у них непосредственной причиной смерти был ковид. Таких случаев было около 15″, пишет hrodna.life





Реально никто не считал

По оценкам Лыщика, заболеваемость и смертность была в 5−10 раз выше той, которую показывали официально. Умирали примерно 10% от общего числа заболевших. «Многим людям просто давали больничные, даже не делали тестов. Они в статистику вообще не попали. Считали в основном контакты первого уровня, особенно в начале эпидемии. Остальным просто давали больничные и лечили. Я могу сказать, как было у нас и понимаю, как было в других больницах — все было одинаково. Умерших никто не считал»





Статистика по ковид, как по выборам. Только «для приличия»

«Ковид в Беларуси — как айсберг, — говорит Лыщик. — 10% на поверхности, остальное скрыто. То, что говорили о смерти 3 — 4 человек за день, это только для приличия. Типа, „давайте пару человек напишем“. Примерно, как на выборах».





Говорить о таком положении дел раньше Лыщик не видел смысла: «На том момент эту правду никто не хотел слышать».





«Мы ставили диагноз ковид всем заболевшим. Но когда люди умирали, диагноз меняли. Иначе не принимала статистика.





Цепочка документов выглядела примерно так. Сначала врачи ставили диагноз и лечили. Если пациент умирал, его тело и документы передавали в морг. Статистика о смертности от ковид появлялась на этапе выдачи справки о смерти. Ее оформляли патологоанатомы. «Мы ставили один диагноз, а паталогоанатомы — другой. Просто писали, что надо».





Почему искажали статистику

Информацию о том, какой должна быть статистика заболеваемости и смертности по ковид доводилась сверху. «По ступенькам спускали вниз. Как только эпидемия началась, [министр здравоохранения] Караник поехал по регионам, были встречи с облздравами. Нам спустили — надо писать альтернативный диагноз. Ковида не должно быть. Пневмоний не должно быть. Вирусных пневмоний и подавно. Особого давления не было, но никто не отказывался. Врачи в большинстве люди аполитичные. Они лечат. С ветряными мельницами мы бороться не собирались».





«Я просто сказал правду»

Во время уличных протестов в реанимацию универститетской клиники пострадавших почти не доставляли. В основном их принимала больница скорой помощи. «К нам привозят, только со сложными травмами лица, глаз челюстей. Но такие люди были в эти дни. Одному из поступивших пришлось удалить глаз.»



