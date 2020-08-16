В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Как сообщает TUT.by , на митинги сгоняют рабочих, чиновников и силовиков. Некоторым предложили премии и отгулы за участие в акциях, но есть и те, кому в случае отказа пригрозили увольнением.





В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей. Сообщается, что из некоторых городов даже запустили специальные поезда для участников митинга. Так, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.









Митинг в поддержку нынешнего режима должен состояться на площади Независимости. Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, на площади все оцеплено. На дороге зачем-то стоят трактора и комбайны.