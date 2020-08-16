Синод БПЦ выступил с заявлением, но умолчал о главном









«Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей.





Уже известно о двух смертях и множестве раненных в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания», — сказано в обращении.





В БПЦ призывают: «если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий».





«Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого до́роги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние.





Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению.





Призываем всех простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать ее последующим поколениям мирной, независимой и процветающей. Другого пути у нас нет», — заявили в БПЦ.





О причинах противостояния церковные иерархи решили умолчать. А причина - нечестные выборы, из-за чего и восстал народ.



