Синод БПЦ выступил с заявлением, но умолчал о главном
На сайте БПЦ появилось обращение синода православной церкви к народу Беларуси о прекращении противостояния.
«Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей.
Уже известно о двух смертях и множестве раненных в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания», — сказано в обращении.
В БПЦ призывают: «если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий».
«Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого до́роги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние.
Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению.
Призываем всех простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать ее последующим поколениям мирной, независимой и процветающей. Другого пути у нас нет», — заявили в БПЦ.
О причинах противостояния церковные иерархи решили умолчать. А причина - нечестные выборы, из-за чего и восстал народ.
"Белорусский партизан"
11:53 16/08/2020
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