© Елена Антихович/Facebook





Учительница истории школы №4 города Осиповичи Елена Антихович на своей странице в Facebook обратилась к ученикам, среди которых есть как участники протестов, так и избивавшие их силовики.





«Мои дорогие – сыновья, дочь, выпускники, родители учеников, друзья. Сегодня я хочу перед вами попросить прощения. Я учитель и всегда этим гордилась. Сегодня это слово все чаще звучит с брезгливостью. Я никогда не голосовала досрочно, не отдавала свой голос за Лукашенко, даже в 94-м году и не сидела в избирательных комиссиях», - пишет педагог.





На выборах 9 августа она поддержала кандидата от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую и боролась против фальсификации результатов голосования.





«В этом году я вешала на своей двери «Я/МЫ97%» и включала на всю улицу «Стены рухнут» (песня «Разбуры турмы муры» использовалась в кампании Тихановской, а с началом протестов стала их гимном – ред.). Я регистрировались на «Голосе» (онлайн-платформа подсчета голосов – ред.) и фотографировала бюллетень с белой повязкой на руке», - рассказывает Антихович.









По словам учителя, она понимала, что выборы фальсифицируют, и была готова протестовать: ходила вечером на избирательный участок и ждала протокол, беседовала с людьми, фотографировала ОМОН, 13 августа участвовала в акции солидарности.





«Я училась НЕ БОЯТЬСЯ. В юности папа пугал меня стукачами и КГБ, после появился страх потерять работу, когда трое детей на руках, позже появилось – «А вдруг сына или дочь выгонят из университета»... Учиться не бояться – очень здорово и головокружительно! Ты начинаешь верить и надеяться на что-то большее», - добавляет учитель.





Антихович вспоминает случай на акции солидарности, где встретила маму одной из своих учениц. Та упрекнула ее и всех учителей в том, что, работая в избирательных комиссиях, они помогали фальсифицировать результат голосования в пользу Александра Лукашенко.





«Сегодня я говорю – простите меня за всех учителей, которые обманули ваши надежды. Я устала плакать. В понедельник мне – на работу. Я не знаю, как посмотрю в глаза тех, кто подписывал липовые протоколы.... Я сейчас говорю только от себя. Простите меня. Я вас всех люблю. Всегда жду ваших звонков и сердечек. Но если за всех фальсификаторов вы плюнете мне в лицо, я не обижусь», - отмечает педагог.





Она отмечает, что среди ее учеников больше тех, кто мирно протестует, чем тех, кто пошел за зарплатой и квартирой в милицию и ОМОН. Но они тоже есть.





«Я помню их имена, их кучерявые головы, их глаза. И за них простите меня. Что я им не сказала, что упустила? Почему не смогла научить любви и добру, не донесла законы Истории и основы гуманизма… Это мы учили и тех, кого избивали и тех, кто над ними издевался. Мы виноваты больше всех остальных. Потому что мы учим детей на высоких примерах человечности и патриотизму, стойкости и самопожертвованию, а другие – нет», - пишет Антихович.





Молодое поколение белорусов «честнее и смелее своих учителей», считает педагог.





«Знаю, что мы победим. Вам предстоят тяжелые времена. Впереди – экономический провал, политические игры, разочарования в лидерах и мысли «зачем все было нужно?». Держитесь, верьте, это можно пережить... Тысячи людей, юноши и девушки прошли и проходят прямо сейчас через чудовищные мучения для того, чтобы вы больше не осваивали науку «не бояться», не мечтали уехать из этой страны, не лгали детям и не учили их молчать и покоряться», - резюмирует учитель.





Пост Елены Антихович был опубликован 14 августа, позже автор отредактировала его, но агентство TUT.BY сохранило и опубликовало его полную версию.