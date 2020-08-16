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Станцию метро в центре Минска закрыли с самого утра 16 августа

В администрации метрополитена говорят, что это для обеспечения безопасности пассажиров.


О том, что на одной из станций метро Минска с 9.55 утра 16 августа закрывают выход на Площадь Независимости, предупредила пресс-служба Минского метрополитена в официальном аккаунте в Твиттере.

Так сообщается, что как вход, так и выход из второго вестибюля на станции метро «Площадь Ленина» - на сторону Площади Независимости будет закрыт с самого утра. Когда его откроют, не уточняется.
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