Станцию метро в центре Минска закрыли с самого утра 16 августа





О том, что на одной из станций метро Минска с 9.55 утра 16 августа закрывают выход на Площадь Независимости, предупредила пресс-служба Минского метрополитена в официальном аккаунте в Твиттере.





Так сообщается, что как вход, так и выход из второго вестибюля на станции метро «Площадь Ленина» - на сторону Площади Независимости будет закрыт с самого утра. Когда его откроют, не уточняется.