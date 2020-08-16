Погода в Беларуси на 16 августа: слабый ветер и до +29 тепла
Синоптики обещают, что тепло сохранится и после выходных, 15 -16 августа.
В воскресенье, 16 августа, в Беларуси прогнозируется до +29 градусов, сообщили в Белгидромете. Ночью средняя температура держалась около +9... +15, но местами, в основном на юге страны столбики термометров опустились и до +6. В то же время днем будет довольно жаркая погода - воздух прогреется до +24...+29. При этом во всех регионах будет облачная с прояснениями погода, пишет "Комсомольская правда".
Такую же теплую погоду обещают метеорологи и в начале следующей рабочей недели. В понедельник, 17 августа, пусть и с облаками, ожидается до +30.
Правда, 17 августа в дневные часы возможны и осадки - непродолжительные дожди и грозы местами. Ночью на 17 августа на термометрах в среднем +9...+16 градусов, но днем уже не менее +22...+28 и обещанные +30 в южных регионах.
10:14 16/08/2020
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