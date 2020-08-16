Погода в Беларуси на 16 августа: слабый ветер и до +29 тепла

Такую же теплую погоду обещают метеорологи и в начале следующей рабочей недели. В понедельник, 17 августа, пусть и с облаками, ожидается до +30.





Правда, 17 августа в дневные часы возможны и осадки - непродолжительные дожди и грозы местами. Ночью на 17 августа на термометрах в среднем +9...+16 градусов, но днем уже не менее +22...+28 и обещанные +30 в южных регионах.