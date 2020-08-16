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Выданные России вагнеровцы уже дают интервью

То, что они рассказывают, очень похоже на "домашнюю заготовку" белорусских силовиков, которые делали все возможное, чтобы запугать народ накануне выборов.

Выданные России вагнеровцы уже дают интервью
В конце июля в Беларуси задержали 33 россиян, сотрудников частного охранного предприятия. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в период президентских выборов. Корреспондент ВГТРК взял интервью у освобожденных. Они подробно рассказали, как обстояло дело с вербовкой, задержанием и освобождением.

Вербовка


"На "Авито" было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах", – рассказал сотрудник охранной структуры.

На вопрос, не вызвал ли подозрение человек, которого никто не знал лично, он ответил, что первоначально такие подозрения были, но в дальнейшем тот называл такие вещи, которые не мог знать человек со стороны, не имеющий отношения к делу.

"Далее происходит следующее: Сергей Петрович просит увеличить количество охраны с 30 до 60, а потом и до 90 человек, аргументируя это тем, что необходимо полностью поменять всю смену охраны, – продолжил сотрудник. – Спустя два месяца он увеличил список до 180 человек. Основное его требование – наличие боевого опыта. В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия".

Сам Сергей Петрович, по его словам, звонил с сирийского номера; связь проходила по телефону или с помощью мессенджеров.

Потом охранникам заявили, что Сергей Петрович погиб и назначен новый куратор Артур. Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.

"На нас вышла Лариса Николаевна Самарина, представившаяся логистом. Она оплатила нам автобус, и мы убыли в Белоруссию. На границе два микроавтобуса нас довезли до гостиницы IBB в Минске".

"За сутки до отлета Самарина сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск-Стамбул-Гавана-Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха".

По словам россиян, вели они себя там адекватно. Кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками.

Задержание


"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову, – рассказывает сотрудник охранного агентства. – Все думали, что это ошибка, не понимали, что вообще про т".

Первоначально увезли по райотделам и уже потом в следственные изоляторы.

"Первые три дня к нам относились сурово; считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Беларуси".

Политическими моментами охранники не интересовались. "О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".

Консул появился очень быстро; он сказал, что в России поддерживают нас и понимают несуразность ситуации.

Освобождение


"Нас всех собрали в комнате. Представители белорусской стороны заявили, что разобрались в ситуации и сказали, что мы – свободные люди. Все вздохнули спокойно, были рады, что все закончилось, хотели попасть домой. Нам отдали вещи, которые у нас были в момент задержания. Нас посадили в автобус и в сопровождении представителей правоохранительных органов довезли до границы с Российской Федерацией".
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