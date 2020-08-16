Выданные России вагнеровцы уже дают интервью

В конце июля в Беларуси задержали 33 россиян, сотрудников частного охранного предприятия. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в период президентских выборов. Корреспондент ВГТРК взял интервью у освобожденных. Они подробно рассказали, как обстояло дело с вербовкой, задержанием и освобождением.





Вербовка





"На "Авито" было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах", – рассказал сотрудник охранной структуры.





На вопрос, не вызвал ли подозрение человек, которого никто не знал лично, он ответил, что первоначально такие подозрения были, но в дальнейшем тот называл такие вещи, которые не мог знать человек со стороны, не имеющий отношения к делу.





"Далее происходит следующее: Сергей Петрович просит увеличить количество охраны с 30 до 60, а потом и до 90 человек, аргументируя это тем, что необходимо полностью поменять всю смену охраны, – продолжил сотрудник. – Спустя два месяца он увеличил список до 180 человек. Основное его требование – наличие боевого опыта. В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия".





Сам Сергей Петрович, по его словам, звонил с сирийского номера; связь проходила по телефону или с помощью мессенджеров.





Потом охранникам заявили, что Сергей Петрович погиб и назначен новый куратор Артур. Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.





"На нас вышла Лариса Николаевна Самарина, представившаяся логистом. Она оплатила нам автобус, и мы убыли в Белоруссию. На границе два микроавтобуса нас довезли до гостиницы IBB в Минске".





"За сутки до отлета Самарина сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск-Стамбул-Гавана-Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха".





По словам россиян, вели они себя там адекватно. Кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками.





Задержание





"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову, – рассказывает сотрудник охранного агентства. – Все думали, что это ошибка, не понимали, что вообще про т".





Первоначально увезли по райотделам и уже потом в следственные изоляторы.





"Первые три дня к нам относились сурово; считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Беларуси".





Политическими моментами охранники не интересовались. "О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".





Консул появился очень быстро; он сказал, что в России поддерживают нас и понимают несуразность ситуации.





Освобождение





"Нас всех собрали в комнате. Представители белорусской стороны заявили, что разобрались в ситуации и сказали, что мы – свободные люди. Все вздохнули спокойно, были рады, что все закончилось, хотели попасть домой. Нам отдали вещи, которые у нас были в момент задержания. Нас посадили в автобус и в сопровождении представителей правоохранительных органов довезли до границы с Российской Федерацией".